Четверо детей и женщина погибли от отравления угарным газом на Кубани

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Четверо детей и женщина погибли, предположительно, в результате отравления угарным газом в Северском районе Краснодарского края.
Четверо детей и женщина погибли от отравления угарным газом на Кубани
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

«Погибли женщина и четверо детей. Предварительная причина — отравление угарным газом, дом был газифицирован», — заявили в надзорном ведомстве.

5 февраля в Татарстане госпитализировали пять человек с признаками отравления неизвестным веществом.

До этого следователи возбудили уголовное дело по факту смерти в теплице в Волгоградской области шести граждан Таджикистана, которые, по предварительным данным, скончались от отравления угарным газом.

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