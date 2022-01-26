СК возбудил дело по факту смерти шести граждан Таджикистана в Волгоградской области

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти в теплице в Волгоградской области шести граждан Таджикистана, которые, по предварительным данным, скончались от отравления угарным газом.
СК возбудил дело по факту смерти шести граждан Таджикистана в Волгоградской области
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«На территории Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области обнаружены тела шести мужчин. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления... (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что семеро граждан Таджикистана прибыли в Волгоградскую область для работ по растениеводству. Один из них 26 января обнаружил в теплице тела шестерых его знакомых.

«По предварительным данным, причиной смерти шестерых мужчин явилось отравление угарным газом», — добавили в СК.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих при падении лифта во время проведения ремонтных работ в «Президент-Отеле» в Москве.

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