СК возбудил дело после гибели двух рабочих при падении лифта в Президент-отеле в Москве

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих при падении лифта во время проведения ремонтных работ в Президент-отеле в Москве.
СК возбудил дело после гибели двух рабочих при падении лифта в Президент-отеле в Москве
  • Legion-Media

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.

«По данному факту в ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК России», — рассказала Иванова.

По её словам, на месте работают следователи и криминалисты.

Иванова добавила, что, по предварительным данным, погибли два человека, точное число жертв ЧП устанавливается.

Как сообщили агентству в управделами президента России, в чьём ведении находится гостиница, в ходе регламентных работ по обслуживанию лифтового хозяйства погибли двое рабочих подрядной организации.

Ранее в Главном управлении МЧС по Москве подтвердили информацию о двух погибших при падении лифта в столице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить