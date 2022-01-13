СК возбудил дело после гибели двух рабочих при падении лифта в Президент-отеле в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих при падении лифта во время проведения ремонтных работ в Президент-отеле в Москве.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.

«По данному факту в ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК России», — рассказала Иванова.

По её словам, на месте работают следователи и криминалисты.

Иванова добавила, что, по предварительным данным, погибли два человека, точное число жертв ЧП устанавливается.

Как сообщили агентству в управделами президента России, в чьём ведении находится гостиница, в ходе регламентных работ по обслуживанию лифтового хозяйства погибли двое рабочих подрядной организации.

Ранее в Главном управлении МЧС по Москве подтвердили информацию о двух погибших при падении лифта в столице.