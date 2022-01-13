Двое рабочих погибли в результате падения лифта в «Президент-отеле» в Москве

Двое рабочих погибли в результате падения лифта во время проведения ремонтных работ в «Президент-отеле» в Москве.

Как сообщает РИА Новости, эту информацию подтвердили в Главном управлении МЧС по столице.

«Поступило сообщение об обрушении конструкций по адресу: улица Большая Якиманка, дом 24», — заявили в главке.

Предварительно установлено, что падение лифта в шахту произошло в ходе ремонтных работ.

«К сожалению, по предварительной информации, погибли двое рабочих», — заявили в главке.

При этом сотрудник на ресепшен отеля сказал агентству, что пока не может подтвердить эту информацию.

«У нас пока информации нет», — заявил он.

В июле 2021 года Следственный комитет начал проверку из-за инцидента с грузовым лифтом на юго-востоке Москвы, в котором пострадали два человека.