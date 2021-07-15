В Москве начата проверка из-за падения грузового лифта с людьми
- РИА Новости
«Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении СУ СК по столице.
На данный момент следователи работают на месте происшествия.
Произошедшему будет дана правовая оценка.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали при падении грузового лифта в здании склада на юго-востоке Москвы.