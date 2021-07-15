В Москве начата проверка из-за падения грузового лифта с людьми

Короткая ссылка
Следственный комитет начал проверку после инцидента с грузовым лифтом на юго-востоке Москвы, в котором пострадали два человека.
В Москве начата проверка из-за падения грузового лифта с людьми
  • РИА Новости

«Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении СУ СК по столице.

На данный момент следователи работают на месте происшествия.

Произошедшему будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при падении грузового лифта в здании склада на юго-востоке Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить