В Москве начата проверка из-за падения грузового лифта с людьми

Следственный комитет начал проверку после инцидента с грузовым лифтом на юго-востоке Москвы, в котором пострадали два человека.

РИА Новости

«Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении СУ СК по столице. На данный момент следователи работают на месте происшествия. Произошедшему будет дана правовая оценка. Ранее сообщалось, что два человека пострадали при падении грузового лифта в здании склада на юго-востоке Москвы.