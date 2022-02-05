Пять человек госпитализировали с признаками отравления неизвестным веществом в Татарстане

В Татарстане госпитализировали пять человек с признаками отравления неизвестным веществом.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике, инцидент произошёл в селе Весёлая Гора.

«В результате отравления (предварительно, угарным газом) пострадали пять человек, в том числе двое детей. Все госпитализированы в Высокогорскую центральную районную больницу», — говорится в заявлении ведомства.

Одна из пострадавших и двое детей находятся в тяжёлом состоянии. Устанавливаются причины происшествия.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту смерти в теплице в Волгоградской области шести граждан Таджикистана, которые, по предварительным данным, скончались от отравления угарным газом.