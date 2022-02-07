В ЯНАО дистант для школьников и студентов отменят 14 февраля

В Ямало-Ненецком автономном округе 14 февраля возобновится очный режим обучения. К обычному формату работы вернутся школы, детские сады, колледжи и техникумы.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный Департамент образования.

Также уточняется, что для учеников первых классов с 7 по 12 февраля объявлены каникулы. До 19 февраля включительно в округе будет действовать ограничение на проведение массовых мероприятий.

Наряду с этим стало известно, что в Туве дистанционный режим обучения для учащихся школ, средних профессиональных и высших учебных заведений также продлили до 14 февраля. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Решение, как отмечается, было принято из-за продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 среди детей.

Ранее сообщалось, что в Хакасии приостановили оказание плановой медицинской помощи из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.