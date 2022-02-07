В Хакасии приостановили плановую медпомощь из-за роста заболеваемости COVID-19

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В Хакасии приостановили оказание плановой медицинской помощи из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Хакасии приостановили плановую медпомощь из-за роста заболеваемости COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Ekaterina Sidorova

Об этом информирует пресс-служба Минздрава республики.

«До 1 марта в медорганизациях Хакасии приостанавливаются плановая медицинская помощь, диспансеризация и профилактические осмотры, в том числе и у детей», — заявили в Минздраве.

Отмечается, что нововведение начнёт действовать уже на этой неделе.

В январе в Хакасии выявили первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон».

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