Первые три случая «омикрона» выявили в Хакасии

В пресс-службе главы Хакасии Валентина Коновалова заявили, что в регионе выявили первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон».

«Выявлены первые трое заболевших «омикроном» и установлены 72 контактных», — сказала собеседница агентству РИА Новости.

Она уточнила, что все заболевшие лечатся амбулаторно и находятся под наблюдением.

Ранее сообщалось, что первые четыре случая инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в Свердловской области.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».