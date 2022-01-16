В Свердловской области выявили первые случаи инфицирования штаммом коронавируса «омикрон»
- РИА Новости
«Результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы. До этого новый штамм коронавируса зафиксировали уже в четырёх десятках регионов России», — говорится в заявлении.
Отмечается, что специалисты проводят необходимые противоэпидемические мероприятия с пациентами и контактировавшими с ними людьми.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».