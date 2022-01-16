В Свердловской области выявили первые случаи инфицирования штаммом коронавируса «омикрон»

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Первые четыре случая инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в Свердловской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.
В Свердловской области выявили первые случаи инфицирования штаммом коронавируса «омикрон»
  • РИА Новости

«Результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы. До этого новый штамм коронавируса зафиксировали уже в четырёх десятках регионов России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что специалисты проводят необходимые противоэпидемические мероприятия с пациентами и контактировавшими с ними людьми.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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