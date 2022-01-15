Эпидемиолог Харитонов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Свердловской области

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Главный эпидемиолог Екатеринбурга, главный внештатный специалист по медпрофилактике Минздрава Свердловской области Александр Харитонов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в регионе.
Эпидемиолог Харитонов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Свердловской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный портал области.

Как отметил Харитонов, рост заболеваемости объясняется праздничными днями.

«Мы ежегодно наблюдаем рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями после новогодних каникул. Иногда чуть раньше, когда-то чуть позже, но всегда примерно в этот период», — пояснил он.

По его словам, многие заболевшие нередко не обращаются к врачам во время новогодних каникул, а делают это только с наступлением рабочей недели, что приводит к возникновению отложенного эффекта.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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