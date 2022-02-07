Терапевт Родченкова назвала способ избежать «офисных» болезней

Врач-терапевт Галина Родченкова рассказала, какими заболеваниями страдают офисные работники чаще всего и как их избежать.

В первую очередь офисным работникам грозят заболевания опорно-двигательного аппарата, сказала она в беседе с радио Sputnik.

Также, по словам врача, к «офисным» заболеваниям можно отнести варикозную болезнь и гипертонию, проблемы с ЖКТ и ожирение.

На этом фоне Родченкова перечислила правила, которые помогут избежать проблем со здоровьем людям, работающим в офисах.

К их числу она отнесла специальные упражнения для глаз, здоровое питание, физическую активность. Кроме того, специалист напомнила, что в работе надо делать перерыв каждые полчаса, а сверхурочной деятельности лучше избегать.

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