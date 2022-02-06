В МИД предупредили страны Запада о риске новых шагов против российских СМИ

Короткая ссылка
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявила, что новые шаги в отношении российских СМИ могут дорого обойтись странам Запада.

«Следующие шаги в этом направлении им дорого обойдутся», — рассказала она.

3 февраля в МИД России объявили о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE. После этого в Госдепе США осудили решение российских властей закрыть офис немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве. При этом на запрет вещания RT DE в Германии в Госдепе США никак не отреагировали.

В посольстве России в Вашингтоне назвали заявление пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса о закрытии офиса Deutsche Welle в Москве примером политики двойных стандартов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить