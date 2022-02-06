В МИД предупредили страны Запада о риске новых шагов против российских СМИ
«Следующие шаги в этом направлении им дорого обойдутся», — рассказала она.
3 февраля в МИД России объявили о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE. После этого в Госдепе США осудили решение российских властей закрыть офис немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве. При этом на запрет вещания RT DE в Германии в Госдепе США никак не отреагировали.
В посольстве России в Вашингтоне назвали заявление пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса о закрытии офиса Deutsche Welle в Москве примером политики двойных стандартов.