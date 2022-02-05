В России выделят допсредства на оплату труда медиков, удалённо консультирующих по COVID-19
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте кабмина.
«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в решении.
Как отмечается в материалах кабмина, увеличение численности медработников, оказывающих консультативную медицинскую помощь «позволит своевременно обеспечить медицинской помощью пациентов… в амбулаторных условиях и осуществлять динамическое наблюдение за такими пациентами».
В декабре президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить дополнительные средства для борьбы с новым штаммом коронавируса.