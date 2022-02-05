В России выделят допсредства на оплату труда медиков, удалённо консультирующих по COVID-19

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Правительство России одобрило выделение дополнительно около 600 млн рублей на оплату труда медицинских работников, дистанционно оказывающих консультативную помощь гражданам с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В России выделят допсредства на оплату труда медиков, удалённо консультирующих по COVID-19
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в решении.

Как отмечается в материалах кабмина, увеличение численности медработников, оказывающих консультативную медицинскую помощь «позволит своевременно обеспечить медицинской помощью пациентов… в амбулаторных условиях и осуществлять динамическое наблюдение за такими пациентами».

В декабре президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить дополнительные средства для борьбы с новым штаммом коронавируса.

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