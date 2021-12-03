Путин поручил кабмину выделить допсредства для борьбы с новым штаммом коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить дополнительные средства для борьбы с новым штаммом коронавируса.

«Выделить дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета для реализации плана действий, предусмотренного подпунктом «а» пункта 1 настоящего перечня поручений», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Срок выполнения поручения — 10 декабря 2021 года.

3 декабря лаборатории Роспотребнадзора перешли на усиленный режим работы из-за риска появления в России штамма коронавируса «омикрон».

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» об особенности омикрон-штамма коронавируса.