Путин поручил кабмину выделить допсредства для борьбы с новым штаммом коронавируса

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить дополнительные средства для борьбы с новым штаммом коронавируса.
Путин поручил кабмину выделить допсредства для борьбы с новым штаммом коронавируса
  • РИА Новости

«Выделить дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета для реализации плана действий, предусмотренного подпунктом «а» пункта 1 настоящего перечня поручений», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Срок выполнения поручения — 10 декабря 2021 года.

3 декабря лаборатории Роспотребнадзора перешли на усиленный режим работы из-за риска появления в России штамма коронавируса «омикрон».

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» об особенности омикрон-штамма коронавируса.

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