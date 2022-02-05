В России за сутки госпитализированы 18 032 человека с коронавирусом

За сутки в России госпитализировали 18 032 человека с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Накануне число госпитализаций с коронавирусом в России составило 17 798.

Ранее профессор Александр Бутенко, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, рассказал, что делать при появлении симптомов COVID-19.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что прежде всего нужно вызвать врача, поскольку только специалист может правильно поставить диагноз.