В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 4326 человек за сутки

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 4326 человек за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в республике привились 2 409 864 жителя, из которых 1 891 236 уже получили вторую дозу вакцины.

Ревакцинацию прошли 199 тыс. человек.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 1843 случая COVID-19 за последние 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора. Всего в области заболели 124 077 жителей.

Ранее главный врач ГКБ №15 Валерий Вечорко рассказал о работе в больнице во время пандемии.