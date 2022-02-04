В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 4326 человек за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.
Всего в республике привились 2 409 864 жителя, из которых 1 891 236 уже получили вторую дозу вакцины.
Ревакцинацию прошли 199 тыс. человек.
Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 1843 случая COVID-19 за последние 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора. Всего в области заболели 124 077 жителей.
Ранее главный врач ГКБ №15 Валерий Вечорко рассказал о работе в больнице во время пандемии.