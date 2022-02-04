Врач Вечорко рассказал о работе в больнице во время пандемии

Главный врач больницы №15 Валерий Вечорко рассказал о работе в больнице во время пандемии.

«Прошло почти два года с начала пандемии. Можно подвести некоторые итоги. В нашей больнице пролечены свыше 76 тыс. пациентов. Каждый седьмой прооперирован, несмотря на ковид. Всего около 11 тыс. операций по жизненным показаниям», — цитирует врача сайт «Аргументы и Факты».

По его словам, несмотря на COVID-19, хирурги продолжают оперировать, эндокринологи — лечить сахарный диабет, неврологи — бороться с ковидными осложнениями.

Как напомнил Вечорко, во избежание серьёзных последствий необходимо в том числе вакцинироваться.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков беседе с URA.RU рассказал, как коронавирус проникает в организм.