Аллерголог Чернышова рассказала о причинах аллергии на оттепель

Врач аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова рассказала о причинах аллергии на оттепель.

«Среди основных симптомов, вызывающих аллергию на оттепель, независимо от причин, могут быть насморк, слезотечение, покраснение глаз, чихание, заложенность носа, резь в носу, а в некоторых случаях — сухой кашель, першение и сухость в горле», — заявила она в беседе с Тульской службой новостей.

Как отметила врач, при такой аллергии не бывает температуры и общей слабости.

Ещё одной особенностью Чернышова назвала сезонность, то есть неприятные симптомы возникают, когда начинается оттепель.

«Диагноз подтверждается, если противоаллергические препараты начинают давать положительный эффект. Механизм действия во всех случаях одинаков — аллергены попадают в рот и слизистые, вызывая неприятные симптомы», — добавила она.

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