Иммунолог Логина назвала повышенную сухость тела симптомом аллергии на холод

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала об основных симптомах и тяжёлых формах аллергии на холод.

«Чаще всего на начальных стадиях у взрослых людей она (аллергия. — RT) проявляется в виде повышенной сухости открытых участков тела, иногда присоединяются покраснение, зуд, жжение. Аллергическая реакция может носить и более тяжёлый характер — по типу генерализованной крапивницы. В этих случаях возникают волдыри, сопровождающиеся сильным жжением, зудом, отеками», — объяснила она в интервью радио Sputnik.

Как пояснила Логина, аллергия на холод вызвана реакцией организма на холодовые белки, которые вырабатываются у человека при охлаждении.

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