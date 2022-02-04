Врач Михеева напомнила о важности профилактики онкологических заболеваний

Заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии, врач-онколог кандидат медицинских наук Клинической больницы св. Луки Юлия Михеева напомнила о важности профилактики онкологических заболеваний.

«Если говорить про профилактику онкологических заболеваний, то стоит отметить огромное значение ведения здорового образа жизни человека. Это и здоровое питание, и полноценный отдых, занятия спортом, конечно, отказ от вредных привычек, таких как курение, минимизация стрессовых ситуаций», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

Как отметила Михеева, важно постоянно проходить профилактические осмотры, большое значение имеет и диспансеризация.

По словам врача, особо важно помнить про скрининг тем, у кого есть родственники с онкологическими заболеваниями.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, какие повседневные привычки могут спровоцировать возникновение онкологического заболевания.