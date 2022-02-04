Юрист Ярмуш поддержала идею об ужесточении наказания за пропаганду педофилии
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Юрист напомнила, что в России довольно успешно производится блокировка ресурсов, пропагандирующих нетрадиционную сексуальную ориентацию среди подростков. Ограничение информации о педофилии является логичным последующим шагом, считает Ярмуш.
«Любая информация, которая содержит пропаганду этой наклонности, этого сексуального извращения, также должна блокироваться», — добавила эксперт.
Она также указала на наличие соответствующих наработок по выявлению и блокировке таких ресурсов у компетентных органов.
«Я поддерживаю данную инициативу и надеюсь, что она очень быстро будет внесена в виде поправок в законодательство», — заключила специалист.
Ранее депутат Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв выступил с инициативой ужесточить наказание за пропаганду педофилии.