Наказание для рецидивистов: Путин подписал закон о пожизненном заключении педофилов

Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов. Максимальное наказание будет грозить за повторное сексуальное насилие над несовершеннолетним, а также в случае, если оно было совершено в отношении двух или более детей или сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением. Ранее законопроект был принят Госдумой и одобрен Совфедом. Как отмечают эксперты, изменения в Уголовный кодекс позволят защитить детей от насилия в будущем.

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь пожизненное заключение будет грозить за сексуальное насилие над ребёнком, совершённое повторно, а также в случае, если оно было совершено в отношении двух или более детей, либо сопряжено с другим тяжким преступлением.

Кроме того, увеличивается возраст потерпевших: если раньше приговорить к пожизненному лишению свободы педофила могли только в случае повторного совершения данного преступления и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет, то теперь такое наказание может быть назначено и в том случае, если возраст жертвы — от 14 до 18 лет. Соответствующие поправки вносятся в ст. 131 («Изнасилование») и ст. 132 Уголовного кодекса РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Напомним, в начале января о необходимости как можно скорее принять соответствующий законопроект заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Поводом для такого заявления стало убийство пятилетней девочки в Костроме, где одним из преступников оказался педофил-рецидивист.

РИА Новости

© Антон Денисов

Парламентарий также заметил, что осуждённые за насилие над детьми должны отбывать наказание в тяжёлых условиях — на северных территориях, рудниках.

«Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершённых злодеяниях, жалеть об этом», — отмечал он.

18 января закон в третьем, окончательном чтении приняла Госдума. 26 января его одобрил Совет Федерации.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT одобрил принятие закона.

«Мы давно настаивали на том, чтобы была самая жёсткая реакция в отношении педофилов в принципе», — подчеркнул депутат.

При этом Нилов отметил, что должны быть предусмотрены меры контроля на случай побега такого преступника.

«Одной ответственности мало, ситуация может поменяться, педофил может оказаться на свободе из-за побега… Мало ли что может произойти, и он окажется на свободе. Обязательно должны быть приняты меры контроля, такие как неснимаемый браслет и меры медицинского характера», — рассказал парламентарий.

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш подчеркнула, что данные изменения в Уголовный кодекс очень важны на сегодня в России.

«Прежде всего для защиты детей от педофилов-рецидивистов. От людей, которые нападают на детей и совершают преступления — таких людей нельзя выпускать на свободу. Их нужно изолировать от общества, закрывать пожизненно», — подчеркнула она.

Юрист отметила, что в прошлом году было раскрыто немало преступлений в отношении детей. По её словам, большинство преступников, которые были задержаны и чья вина уже практически доказана, уже были ранее судимы за подобные преступления.

«Поэтому очень вовремя этот законопроект прошёл во всех чтениях и президент России подписал, согласился и сейчас можно считать, что УК изменён так, чтобы наилучшим образом защитить детей от педофилов и от насилия в будущем», — заключила она.

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Напомним также, что ранее Следственный комитет поддержал предложение об отмене срока давности за сексуальные преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия жертвы. В ведомстве пояснили, что зачастую столкнувшиеся с насилием в детстве люди обращаются с заявлением уже после 18 лет, так как после совершеннолетия могут сделать это самостоятельно, без опекуна.

И. о. руководителя управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК Евгения Минаева отметила, что часто родители знают о том, что происходит с ребёнком, но не хотят в это верить.

«Окружающие органы — образовательные, медицинские, они могут это (признаки сексуального насилия. — RT) заметить, просто надо проявить сочувствие. Методы есть, если каждый не закроет глаза на это, то мы будем на ранней стадии выявлять такие преступления», — отметила Минаева.

Как сообщала замглавы Следственного комитета Елена Леоненко в интервью ТАСС, за девять месяцев 2021 года почти 6 тыс. человек совершили сексуальные преступления в отношении детей, почти три четверти пострадавших — подростки в возрасте старше 15 лет.