Юрист Ярмуш поддержала идею ставить педофилам штамп в паспорте
- Gettyimages.ru
По мнению юриста, очень важно рассмотреть и принять ко вниманию ужесточение законодательства в виде поправок.
«Поскольку это необходимо для защиты детей. Я положительно отношусь к любым ужесточениям в законодательстве, которые сделают для педофилов невозможным совершить преступление против детей или затруднят для них эту возможность», — подчеркнула Ярмуш.
Она добавила, что ставить штамп в паспорте — хорошая идея, поскольку, например, работодатели будут знать, кого нанимают.
Ограничить доступ в интернет, по мнению юриста, сложно технически, а вот обеспечить административный надзор на всю жизнь крайне необходимо.
«Пожизненный надзор делает таких людей объектом пристального внимания. Это тоже поможет защитить детей», — уверена Ярмуш.
Ранее Кузнецова в стриме RT «Летучка» заявила, что педофилам нужно ставить штамп в паспорте, а также осуществлять за такими преступниками пожизненный надзор и запретить им доступ в интернет.