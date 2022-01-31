Юрист Ярмуш поддержала идею ставить педофилам штамп в паспорте

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Анастасия Белоусова
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение зампредседателя Госдумы Анны Кузнецовой об усилении мер контроля за педофилами, в том числе о возможности ставить соответствующую отметку им в паспорт.
Юрист Ярмуш поддержала идею ставить педофилам штамп в паспорте
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По мнению юриста, очень важно рассмотреть и принять ко вниманию ужесточение законодательства в виде поправок.

«Поскольку это необходимо для защиты детей. Я положительно отношусь к любым ужесточениям в законодательстве, которые сделают для педофилов невозможным совершить преступление против детей или затруднят для них эту возможность», — подчеркнула Ярмуш.

Она добавила, что ставить штамп в паспорте — хорошая идея, поскольку, например, работодатели будут знать, кого нанимают.

Ограничить доступ в интернет, по мнению юриста, сложно технически, а вот обеспечить административный надзор на всю жизнь крайне необходимо.

«Пожизненный надзор делает таких людей объектом пристального внимания. Это тоже поможет защитить детей», — уверена Ярмуш.

Ранее Кузнецова в стриме RT «Летучка» заявила, что педофилам нужно ставить штамп в паспорте, а также осуществлять за такими преступниками пожизненный надзор и запретить им доступ в интернет. 

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