Микробиолог Бутенко прокомментировал постоянную регистрацию вакцины «Спутник V»

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко прокомментировал сообщение о том, что вакцина против коронавируса «Спутник V» получила постоянную регистрацию в России.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он отметил высокую результативность отечественного препарата перед западными вакцинами.

«Это означает, что она разрешена к применению по всем параметрам прохождения трёх стадий клинических испытаний. Сама практика применения уже более полутора лет и не только в России, но и в тех странах, которые признают эту вакцину. Это означает, что подтверждаются все данные об отсутствии каких-то побочных явлений при вакцинации и о создании иммунитета. Ещё не совсем изучено действие вакцины на новые варианты, которые появляются, но всё-таки доказано, что она эффективна», — сказал Бутенко.

Он напомнил, что опубликована совместная статья итальянских вирусологов и сотрудников Центра Гамалеи, которая подтверждает большую эффективность «Спутника V» против различных вариантов коронавируса по сравнению даже с Pfizer.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» получила постоянную регистрацию в России. До этого вакцина была одобрена для экстренного использования.

Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о важности ревакцинации от коронавируса.