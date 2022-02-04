РФПИ подтвердил, что «Спутник V» получил постоянную регистрацию в России

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» получила постоянную регистрацию в России. Ранее она была одобрена в России для экстренного использования.
РФПИ подтвердил, что «Спутник V» получил постоянную регистрацию в России
  • © Natalia Kolesnikova
  • AFP

Об этом говорится в сообщении на канале вакцины «Спутник V» в Telegram.

«РФПИ объявляет, что препарат «Спутник V» получил постоянную регистрацию на территории России», — отмечается в заявлении.

В фонде сообщили, что вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» показали высочайшую безопасность и эффективность в ходе 30 исследований, а также согласно реальным данным из 60 стран.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» полностью прошла все этапы исследований и получила постоянную регистрацию.

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