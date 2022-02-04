РФПИ подтвердил, что «Спутник V» получил постоянную регистрацию в России
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- AFP
Об этом говорится в сообщении на канале вакцины «Спутник V» в Telegram.
«РФПИ объявляет, что препарат «Спутник V» получил постоянную регистрацию на территории России», — отмечается в заявлении.
В фонде сообщили, что вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» показали высочайшую безопасность и эффективность в ходе 30 исследований, а также согласно реальным данным из 60 стран.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» полностью прошла все этапы исследований и получила постоянную регистрацию.