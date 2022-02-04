Мурашко заявил о получении вакциной «Спутник V» постоянной регистрации
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«Вакцина «Спутник V» — она уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований», — цитирует РИА Новости Мурашко.
Ранее министр здравоохранения России заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в стране в настоящий момент являются недостаточными.
Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».