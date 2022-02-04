Мурашко заявил о получении вакциной «Спутник V» постоянной регистрации

Вакцина «Спутник V» полностью прошла все этапы исследований и получила постоянную регистрацию. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Вакцина «Спутник V» — она уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее министр здравоохранения России заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в стране в настоящий момент являются недостаточными.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».