Глава Минздрава Мурашко назвал недостаточными темпы вакцинации от COVID-19 в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в стране в настоящий момент являются недостаточными.

Об этом Мурашко сказал в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

«Что касается вакцинации взрослого населения, темпы вакцинации, мы считаем, сейчас недостаточны», — отметил министр.

При этом Мурашко заявил, что в Минздраве следят за наличием вакцины в России. По его словам, в российских регионах её достаточно.

Также министр сообщил, что порядка 17 тыс. подростков уже получили прививки от коронавируса препаратом «Спутник М».