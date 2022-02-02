Глава Минздрава Мурашко назвал недостаточными темпы вакцинации от COVID-19 в России

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в стране в настоящий момент являются недостаточными.
Глава Минздрава Мурашко назвал недостаточными темпы вакцинации от COVID-19 в России
  • РИА Новости

Об этом Мурашко сказал в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

«Что касается вакцинации взрослого населения, темпы вакцинации, мы считаем, сейчас недостаточны», — отметил министр. 

При этом Мурашко заявил, что в Минздраве следят за наличием вакцины в России. По его словам, в российских регионах её достаточно.

Также министр сообщил, что порядка 17 тыс. подростков уже получили прививки от коронавируса препаратом «Спутник М».

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