Глава Минздрава Мурашко назвал недостаточными темпы вакцинации от COVID-19 в России
- РИА Новости
Об этом Мурашко сказал в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.
«Что касается вакцинации взрослого населения, темпы вакцинации, мы считаем, сейчас недостаточны», — отметил министр.
При этом Мурашко заявил, что в Минздраве следят за наличием вакцины в России. По его словам, в российских регионах её достаточно.
Также министр сообщил, что порядка 17 тыс. подростков уже получили прививки от коронавируса препаратом «Спутник М».