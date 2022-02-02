В России прививку от COVID-19 сделали порядка 17 тысячам подростков

Короткая ссылка
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом заявил, что порядка 17 тыс. подростков уже вакцинировали от коронавируса препаратом «Спутник М».
В России прививку от COVID-19 сделали порядка 17 тысячам подростков
  • Gettyimages.ru

«Вакцинированы почти 17 тыс. детей и подростков», — заявил он.

По словам министра, вакцинация данной возрастной группы «актуальна как никогда».

Ранее Мурашко заявил, что в России наблюдается снижение числа пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии и больных, находящихся на ИВЛ.

Вирусолог Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что бесплатная добровольная вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса «Спутником М» началась в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить