В России прививку от COVID-19 сделали порядка 17 тысячам подростков
- Gettyimages.ru
«Вакцинированы почти 17 тыс. детей и подростков», — заявил он.
По словам министра, вакцинация данной возрастной группы «актуальна как никогда».
Ранее Мурашко заявил, что в России наблюдается снижение числа пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии и больных, находящихся на ИВЛ.
Вирусолог Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что бесплатная добровольная вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса «Спутником М» началась в Москве.