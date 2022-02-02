В России прививку от COVID-19 сделали порядка 17 тысячам подростков

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом заявил, что порядка 17 тыс. подростков уже вакцинировали от коронавируса препаратом «Спутник М».

«Вакцинированы почти 17 тыс. детей и подростков», — заявил он.

По словам министра, вакцинация данной возрастной группы «актуальна как никогда».

Ранее Мурашко заявил, что в России наблюдается снижение числа пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии и больных, находящихся на ИВЛ.

Вирусолог Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что бесплатная добровольная вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса «Спутником М» началась в Москве.