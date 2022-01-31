Вирусолог Аграновский заявил о важности добровольной вакцинации подростков «Спутником М»

Вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что бесплатная добровольная вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса «Спутником М» началась в Москве.

«Подростков вакцинируют уже в ряде стран. Штаммы «омикрон» и «дельта», в отличие от других штаммов SARS-CoV-2, способны вызывать инфекции (иногда с тяжёлыми последствиями) у детей и подростков. Это очень активная часть населения, у детей много контактов. Они собираются в школе и в секциях, они вряд ли будут соблюдать дистанцию и носить маску или респиратор», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что подростков надо защитить и уменьшить распространение коронавируса среди них самих. Аграновский добавил, что также нужно уменьшить распространение коронавируса от подростков их старшим родственникам.

«Вакцинация должна проводиться только с письменного согласия родителей или законных представителей», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что бесплатная добровольная вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса «Спутником М» началась в Москве.

Отмечается, что прививку подростки смогут сделать в 13 пунктах вакцинации, открытых на базе детских городских поликлиник.