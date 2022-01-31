Депутат Тумусов прокомментировал старт добровольной вакцинации подростков «Спутником М»

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что бесплатная добровольная вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса «Спутником М» началась в Москве.

Депутат отметил, что основной метод борьбы с пандемией — вакцинация.

«Вакцинация в любом случае помогает. Даже если заразитесь, помогает легче перенести. То, что касается подростков, конечно, самый главный принцип — это добровольность. Добровольность — согласие родителя и самого подростка. Не должно быть никакого принуждения», — подчеркнул парламентарий.

Ранее стало известно, что бесплатная добровольная вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса «Спутником М» началась в Москве.

Отмечается, что прививку подростки смогут сделать в 13 пунктах вакцинации, открытых на базе детских городских поликлиник.