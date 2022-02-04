Полный курс вакцинации от коронавируса прошли в России более 80,4 млн человек

Первый компонент вакцины от коронавируса получили в России почти 85 млн человек, полный курс вакцинации прошли свыше 80,4 млн человек. Об этом следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

«Вакцинация первым компонентом — 84 967 516 (раз. — RT), полная вакцинация — 80 446 704», — говорится в заявлении.

Также стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 64,4% до 64,1%.

Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал о симптомах штамма коронавируса «омикрон».