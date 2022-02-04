Полный курс вакцинации от коронавируса прошли в России более 80,4 млн человек
- РИА Новости
«Вакцинация первым компонентом — 84 967 516 (раз. — RT), полная вакцинация — 80 446 704», — говорится в заявлении.
Также стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 64,4% до 64,1%.
Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал о симптомах штамма коронавируса «омикрон».