Оперштаб сообщил о снижении уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в России до 64,1%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 64,4 до 64,1%.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, снижение уровня коллективного иммунитета происходит из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом в России будет продолжаться ещё некоторое время.