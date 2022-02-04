Оперштаб сообщил о снижении уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в России до 64,1%

Короткая ссылка
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 64,4 до 64,1%.
Оперштаб сообщил о снижении уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в России до 64,1%
  • ©mladenbalinovac
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, снижение уровня коллективного иммунитета происходит из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами. 

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом в России будет продолжаться ещё некоторое время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить