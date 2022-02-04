Оперштаб сообщил о снижении уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в России до 64,1%
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Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, снижение уровня коллективного иммунитета происходит из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом в России будет продолжаться ещё некоторое время.