Главврач Федорук рассказал о работе столичных поликлиник в условиях пандемии

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Кандидат медицинских наук, главный врач городской поликлиники №220 ДЗМ Андрей Федорук рассказал, как в настоящее время организована работа городских поликлиник столицы.
Главврач Федорук рассказал о работе столичных поликлиник в условиях пандемии
  • AP

Об этом он рассказал в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«У нас все филиалы поделили пополам, то есть 50% помещений мы под это отделение ОРВИ выделили… Пациенту измеряют температуру, и он маршрутизируется в зону ожидания. Здесь проводится ИХА-тестирование и ПЦР-тест. Пока пациент ожидает результат экспресс-теста, его дополнительно обследуют — проверяют сатурацию крови, артериальное давление, измеряют температуру не бесконтактным градусником, а под мышкой. Идут и дополнительные исследования — забор анализов крови, ЭКГ. Результаты попадают в электронную медкарту», — рассказал Федорук.

Затем — в зависимости от результата тестирования — пациент направляется к специалисту на осмотр. При необходимости ему откроют листок нетрудоспособности и выдадут бесплатные лекарства.

Далее пациент отправляется домой ждать результата ПЦР. Если он положительный, врач связывается с пациентом и проводит аудиоконсультацию. Больные с ОРВИ могут не приходить в поликлинику, а оформить заявку на портале mos.ru, чтобы получить консультацию врача.

Ранее врач-инфекционист Екатерина Соловьёва в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала ситуацию с ценами на ПЦР-тестирование.

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