В Ростовской области выявили 2989 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области выявили 2989 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

В ковидных госпиталях лечатся 2880 пациентов.

Общее число заболевших в регионе достигло 228 627. Выздоровели 188 тыс., в том числе 794 за минувшие 24 часа.

В целом в России зафиксировали 168,2 тыс. случаев COVID-19 за сутки, передаёт Newinform.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков рассказал, как коронавирус проникает в организм.