В Башкирии зафиксировали 1678 случаев коронавируса за сутки

В Башкирии зафиксировали 1678 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализирован 321 житель.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 137 435.

Выздоровели за минувшие 24 часа 626 человек.

В целом в России за последние сутки выявили 168 201 случай COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков рассказал, как коронавирус проникает в организм.