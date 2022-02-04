В Башкирии зафиксировали 1678 случаев коронавируса за сутки
- AP
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Общее число заболевших в регионе достигло 137 435.
Выздоровели за минувшие 24 часа 626 человек.
В целом в России за последние сутки выявили 168 201 случай COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков рассказал, как коронавирус проникает в организм.