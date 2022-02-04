Глава НМИЦ нейрохирургии Усачёв рассказал об использовании роботов в нейрохирургии

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Руководитель НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко — член-корреспондент РАН Дмитрий Усачёв рассказал об использовании роботов в современной нейрохирургии.
Глава НМИЦ нейрохирургии Усачёв рассказал об использовании роботов в нейрохирургии
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«Роботы в нейрохирургии на настоящий момент не очень эффективны. Достойных, которые могут заменить руки, а главное — голову нейрохирурга, не придумали», — рассказал он в беседе с «Российской газетой».

Некоторые функции, однако, можно роботизировать, заявил почётный президент центра академик Александр Коновалов.

«Есть приспособления, которые можно назвать роботами. Они выполняют отдельные процедуры, часть хирургического вмешательства в голове на сосудах. Каждая операция уникальна, отличается одна от другой. А если привыкаешь, что они все похожи... Случается несчастье», — рассказал специалист.

Как ранее сообщал телеканал «360», для больниц Московской области закупили ещё 86 аппаратов реабилитации с начала 2021 года. Из них 80 уже установили.

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