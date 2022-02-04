В Красноярском крае зарегистрировали 3653 случая коронавируса за сутки

В Красноярском крае зарегистрировали 3653 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 200 291. Выздоровели 172 015 жителей, в том числе 900 — за минувшие 24 часа.

По данным регионального Минздрава, под медицинское наблюдение взяты 9959 контактных человек.

Также стало известно, что в Татарстане закрыли на карантин десять школ, где обучаются 2833 человека, передаёт «Реальное время» со ссылкой на заместителя главы управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонину.

«Частично на разобщении находится 2560 классов — это 57 829 учащихся», — сказала Авдонина.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков рассказал, как коронавирус проникает в организм.