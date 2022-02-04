В Иркутской области зарегистрировали 2408 случаев COVID-19 за сутки

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В Иркутской области зарегистрировали 2408 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области зарегистрировали 2408 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 178 545. На лечении в больницах находятся 3604 пациента (+236 за минувшие 24 часа).

«292 жителя Приангарья выздоровели за сутки. За всё время с болезнью справились 155 358 человек», — добавили в штабе.

Наряду с этим стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе продлили запрет на проведение ряда зрелищно-развлекательных мероприятий, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт региональных властей.

Исключение — проведение спектаклей, концертов в закрытых залах, работа театров и кинотеатров при заполняемости не более 30%.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков рассказал, как коронавирус проникает в организм.

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