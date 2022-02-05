Заслуженный спасатель России рассказал о правилах первой помощи при падении на катке

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с RT рассказал о правилах оказания первой помощи при падении на катке.

«Если вы катаетесь на специально подготовленном катке, то вы должны владеть навыками катания, если нет, стоит воспользоваться помощниками в виде «пингвинчиков» (поддерживающие стойки. — RT), то же самое касается и детей. Если вы падаете на спину, ударяетесь затылком, головой, то это может привести к тяжёлым последствиям: сотрясению мозга, возможно, повреждению кожного покрова», — рассказал Щетинин.

По его словам, при таком падении нельзя «резко поднимать человека в вертикальное положение».

Специалист подчеркнул, что необходимо постараться транспортировать пострадавшего за пределы катка, а потом вызвать скорую помощь.

«Если вы находитесь далеко от населённого пункта, нужно постараться человека перенести в помещение и приложить холод к голове, периодически убирая. Если получили повреждение, кровотечение, то наложить повязку и вызвать скорую помощь. Если повреждена конечность, в первую очередь, максимально не беспокоя её, постараться убрать человека со льда или под него положить что-то тёплое», — заключил спасатель.

Ранее Щетинин в беседе с RT рассказал, как действовать, если провалился под лёд.