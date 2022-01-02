Спасатель Щетинин рассказал, как действовать в опасных ситуациях на льду

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с RT рассказал, как действовать, если случилось провалиться под лёд.
Спасатель Щетинин рассказал, как действовать в опасных ситуациях на льду
  • © МЧС России
  • vk.com

Специалист подчеркнул, что перед тем, как выходить на лёд, нужно убедиться в том, что он действительно крепкий, а его толщина составляет как минимум 10 см.

«По всей территории России сейчас проводится операция «Тонкий лёд», и, как правило, в местах, где люди наиболее часто выходят на лёд, стоят запрещающие знаки», — рассказал эксперт.

По словам спасателя, о плохом качестве льда «говорит проталина, которая находится ближе к центру водоёма».

Также, как подчеркнул Щетинин, тонкий лёд находится «в районе растительности».

«Если всё-таки провалились, надо постараться максимально быстро выбраться на поверхность льда: вытянуть руки вперёд, перенести вес тела на грудь и постараться поднять ноги. Если вы одеты в одежду, которая быстро намокает и начинает вас тянуть ко дну, постарайтесь от неё избавиться. Дальше — вылезти на кромку льда и не вставать на ноги, а ползти к месту, откуда вы заходили на этот водоём», — заявил эксперт.

Он добавил, что после того, как удалось выбраться на берег водоёма, нужно «максимально быстро укрыться в тёплом помещении, сменить вещи и согреться».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником, который отмечается 27 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить