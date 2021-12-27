Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
«По уровню профессионализма, накопленному опыту, по скорости и четкости отработки сложнейших экстраординарных задач наши спасатели среди лучших», — приводит РИА Новости слова Путина в видеообращении.
Он отметил, что российские спасатели задают стандарты, служащие ориентиром для работников данной сферы по всему миру.
«Россия по праву гордится вами», — добавил президент.
Ранее глава Министерства культуры России Ольга Любимова вручила государственные и ведомственные награды 24 деятелям культуры и искусства в Атриуме Большого театра.