Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником, который отмечается 27 декабря.

«По уровню профессионализма, накопленному опыту, по скорости и четкости отработки сложнейших экстраординарных задач наши спасатели среди лучших», — приводит РИА Новости слова Путина в видеообращении.

Он отметил, что российские спасатели задают стандарты, служащие ориентиром для работников данной сферы по всему миру.

«Россия по праву гордится вами», — добавил президент.

Ранее глава Министерства культуры России Ольга Любимова вручила государственные и ведомственные награды 24 деятелям культуры и искусства в Атриуме Большого театра.

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