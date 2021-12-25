Глава Минкульта Любимова вручила награды деятелям культуры
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«В предновогоднюю суету есть возможность поздравить ещё и с заслуженными наградами, сказать спасибо за ваш труд», — приводит пресс-служба слова Любимовой.
Поэта Илью Резника наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Почётное звание «Заслуженный художник России» присвоили художнику-графику Александру Антонову.
Также особой благодарностью президента России Владимира Путина был отмечен коллектив киностудии «Союзмультфильм».
Ранее сообщалось, что в государственных театрах Московской области с 31 декабря по 9 января покажут спектакли для детей и взрослых.