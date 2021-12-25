Глава Минкульта Любимова вручила награды деятелям культуры

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Глава Министерства культуры России Ольга Любимова вручила государственные и ведомственные награды 24 деятелям культуры и искусства в Атриуме Большого театра. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Глава Минкульта Любимова вручила награды деятелям культуры
  • © culture.gov.ru

«В предновогоднюю суету есть возможность поздравить ещё и с заслуженными наградами, сказать спасибо за ваш труд», — приводит пресс-служба слова Любимовой.

Поэта Илью Резника наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Почётное звание «Заслуженный художник России» присвоили художнику-графику Александру Антонову.

Также особой благодарностью президента России Владимира Путина был отмечен коллектив киностудии «Союзмультфильм».

Ранее сообщалось, что в государственных театрах Московской области с 31 декабря по 9 января покажут спектакли для детей и взрослых.

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