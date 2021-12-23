В Подмосковье рассказали о спектаклях, запланированных на новогодние праздники

В государственных театрах Московской области с 31 декабря по 9 января покажут спектакли для детей и взрослых.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минкультуры.

В частности, Московский Губернский театр представит спектакли «Щелкунчик», «Рождество. Мистерия. Бал», «Морозко» и «Весна».

Московский областной государственный театр юного зрителя приглашает на постановки «Мороз & Ко», «Леди Совершенство», «Щелкунчик» и «Маленькая Метелица».

Московский областной театр драмы и комедии покажет «Бабу-ягу против зла», «Волшебный фонарик, или Игра со временем», «Новогодние подарки» и «Волшебную силу».

Также можно будет увидеть спектакли академического театра балета «Русский балет», Московского областного государственного театра кукол.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.