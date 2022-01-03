В Москве напомнили о местах зимнего отдыха

Сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы подготовили около 4 тыс. мест зимнего отдыха в нынешнем сезоне.

Об этом сообщает kp.ru.

«Это катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда», — заявил заммэра Пётр Бирюков.

В частности, доступно более 1,4 тыс. катков, 382 лыжные трассы, 359 ледяных горок и снежных городков.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области будет работать около 450 катков в наступившем зимнем сезоне.