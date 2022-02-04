К ответственности за завышение цен на продукты в России в 2021 году привлечены 690 человек

В России в 2021 году 690 должностных лиц привлечены к ответственности за необоснованное завышение цен на продукты.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

«В 2021 году прокурорами выявлено свыше 1,5 тыс. нарушений законодательства в указанной сфере. Для их устранения внесено более 700 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечены 382 лица. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечены 308 лиц», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству сельского хозяйства ежедневно следить за уровнем цен на продукты.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко также поручила проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, которые позволят не допустить роста цен на данный вид продукции в стране.

Член Российского союза предприятий молочной отрасли Евгений Романенко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами.