Премьер Мишустин поручил Минсельхозу ежедневно следить за уровнем цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству сельского хозяйства ежедневно следить за уровнем цен на продукты.

Об этом он рассказал на встрече с руководителем ФАС Максимом Шаскольским.

Он заслушал доклад о ситуации с ценами на продукты и отметил необходимость держать этот вопрос на постоянном контроле.

«Я также поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Николаевичу Патрушеву в ежедневном режиме усилить такую работу вместе с коллегами», — приводит слова Мишустина ТАСС.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, которые позволят не допустить роста цен на данный вид продукции в стране.

Член Российского союза предприятий молочной отрасли Евгений Романенко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами.