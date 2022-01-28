Премьер Мишустин поручил Минсельхозу ежедневно следить за уровнем цен на продукты
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Об этом он рассказал на встрече с руководителем ФАС Максимом Шаскольским.
Он заслушал доклад о ситуации с ценами на продукты и отметил необходимость держать этот вопрос на постоянном контроле.
«Я также поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Николаевичу Патрушеву в ежедневном режиме усилить такую работу вместе с коллегами», — приводит слова Мишустина ТАСС.
Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, которые позволят не допустить роста цен на данный вид продукции в стране.
Член Российского союза предприятий молочной отрасли Евгений Романенко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами.