Премьер Мишустин поручил Минсельхозу ежедневно следить за уровнем цен на продукты

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству сельского хозяйства ежедневно следить за уровнем цен на продукты.
Премьер Мишустин поручил Минсельхозу ежедневно следить за уровнем цен на продукты
  • AP

Об этом он рассказал на встрече с руководителем ФАС Максимом Шаскольским.

Он заслушал доклад о ситуации с ценами на продукты и отметил необходимость держать этот вопрос на постоянном контроле.

«Я также поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Николаевичу Патрушеву в ежедневном режиме усилить такую работу вместе с коллегами», — приводит слова Мишустина ТАСС.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, которые позволят не допустить роста цен на данный вид продукции в стране.

Член Российского союза предприятий молочной отрасли Евгений Романенко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить