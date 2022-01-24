Абрамченко поручила проработать меры для недопущения роста цен на молочную продукцию

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Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, которые позволят не допустить роста цен на данный вид продукции в стране.
Абрамченко поручила проработать меры для недопущения роста цен на молочную продукцию
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«Как сообщила вице-премьер, учитывая сокращение поголовья, волатильность рубля, зависимость от иностранных препаратов и рост стоимости кормов, молочной отрасли необходимы дополнительные меры поддержки, которые будут способствовать развитию отрасли и позволят не допустить роста цен на молочную продукцию», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы заместителя председателя правительства.

Вице-премьер поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки отрасли, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году.

С 1 декабря 2021 года в России ввели обязательную маркировку упакованной минеральной воды и молока.

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