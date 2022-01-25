Член Российского союза предприятий молочной отрасли Романенко прокомментировал ситуацию с ценами

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Член Российского союза предприятий молочной отрасли Евгений Романенко прокомментировал ситуацию с ценами.
Член Российского союза предприятий молочной отрасли Романенко прокомментировал ситуацию с ценами
  • Legion-Media

«Важно, чтобы возможность получить субсидии была у разных производителей, не только у крупных монополистов, но и у мелких ферм. Сейчас необходимо сместить глобальные акценты на более узкую проблематику», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

В таком случае, считает эксперт, будет возможность избежать роста цен на молочную продукцию.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, которые позволят не допустить роста цен на данный вид продукции в стране.

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