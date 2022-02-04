На RT вышел спецрепортаж Андрея Леонова «Иркутск. Бизнес на крипте»
- РИА Новости
«Банк России предложил запретить выпуск, обмен, обращение и производство криптовалют... в России есть места, где многим этот запрет не понравится. Одно из таких мест — Иркутск. Последние годы это неофициальная столица добычи криптовалюты России. Таким неформальным статусом Иркутск обязан низким тарифам на электроэнергию и гидроэлектростанциям — их тут четыре на область», — отмечает Леонов.
Смотрите подробнее по теме в видеорепортаже на канале RT в YouTube.
21 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.
25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против предложенного Центробанком запрета криптовалют в стране. Он отметил, что считает необходимым ввести регулирование рынка цифровых активов. Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина.